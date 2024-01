Candidatos devem ter menos de 22 anos no dia 30 de junho de 2024 - Reprodução

Candidatos devem ter menos de 22 anos no dia 30 de junho de 2024Reprodução

Se você deseja ser um Fuzileiro Naval, fique atento: as inscrições para o Concurso Público de Admissão às turmas 1 e 2 de 2025 do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) estarão abertas de 5 de janeiro a 16 de fevereiro de 2024 no site na aba Concursos para o CFN.

A seleção oferece vagas para candidatos do sexo masculino e feminino. Dentre os requisitos previstos, é preciso ter 18 anos e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2024 e o ensino médio completo.

O concurso oferece 1.680 vagas, sendo 1440 para candidatos do sexo masculino e 240 para o

sexo feminino. A primeira etapa do processo seletivo é o Exame de Escolaridade, constituído de

provas de Português e Matemática, em data a ser divulgada posteriormente no site.

Os aprovados na etapa inicial passarão ainda por verificação de dados biográficos e de documentos, avaliação psicológica, inspeção de saúde e teste de aptidão física de ingresso.

O C-FSD-FN terá a duração de, aproximadamente, dezessete semanas e será conduzido no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), no Rio de Janeiro (RJ) e, simultaneamente, no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), em Brasília (DF), sob regime de internato e dedicação exclusiva.