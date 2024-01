Só na Região Metropolitana a Escola Firjan Sesi oferece 291 vagas - Paula Johas/Firjan Sesi

Publicado 17/01/2024 13:16

A Escola Firjan Sesi oferece 619 vagas gratuitas para o primeiro e segundo segmentos do Ensino Fundamental. Podem se candidatar estudantes de 6 a 14 anos em uma das dez unidades com turmas do 1º ao 9º ano. Os interessados devem ter renda familiar per capita bruta de até1,5 salário mínimo, e será exigida documentação comprobatória desta condição, conforme estabelecido no edital. As vagas estão distribuídas pelas unidades Barra Mansa, Duque de Caxias, Itaperuna, Jacarepaguá, Macaé, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende e Volta Redonda.