Esther Dweck e Carlos Lupi discutiram a recomposição do quadro de médicos peritos do INSS - INSS/Divulgação

Publicado 17/01/2024 12:29

Os ministérios da Previdência Social e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) avançaram no debate sobre o lançamento de concursos para peritos médicos federais até o fim do governo Lula. O processo de estruturação dos certames pautou o encontro entre os ministros Carlos Lupi e Esther Dweck nesta terça-feira, 16, (16), em Brasília.

Com previsão de oferta de vagas em formato escalonado até 2026, a seleção priorizará as regiões do País com os maiores déficit de servidores, como Nordeste e Norte. As pastas buscarão ainda direcionar os aprovados para localidades fora das capitais, que concentram boa parte do quadro em exercício.

Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, o atendimento presencial e humanizado, associado a novas estruturas e ferramentas, transformarão a realidade do Ministério e, consequentemente, a percepção positiva dos brasileiros quanto ao acesso à cidadania.

“Solicitei a ela [ministra Esther Dweck] que, ao longo do governo do presidente Lula, possamos realizar concursos para médicos peritos para atender, principalmente, as regiões mais necessitadas nesse Brasil profundo”, disse Lupi, ao mencionar ainda a viabilização de melhorias estruturais nas agências do INSS.

Esther Dweck ratificou a importância da recomposição do serviço público através de concursos federais, que serão ofertados até 2026. “Lupi mostrou a carência em várias áreas do Brasil, que está dificultando o atendimento da população. A gente reconheceu que precisa de concurso e vamos garantir que, ao longo do mandato do presidente [Lula], vamos ter concurso e chamaremos os médicos”, afirmou.