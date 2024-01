Presidente do BNDES, Aloisio Mercadante - EVARISTO SA / AFP

Publicado 22/01/2024 17:59

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira que o Sebrae e o Ministério do Empreendedorismo lançarão um programa com fundo garantidor para micro e pequenas empresas. Ele deu a declaração em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.

"O Márcio França ministro do Empreendedorismo e o Sebrae vão lançar um grande programa de fundo garantidor para micro e pequena empresa", disse Mercadante.

Segundo ele, isso beneficiará uma parte da indústria. "É um valor bem expressivo, vai ser a maior programa da história do Sebrae em termos de crédito", disse Mercadante.

Ele mencionou uma modelagem em que há garantia estatal para financiamentos feitos no mercado.

O presidente do BNDES também disse que o plano era ter lançado o novo programa nesta segunda-feira, 22, mas que a data foi reavaliada.

Mercadante afirmou que na quarta-feira, 24, será lançado o BNDES Azul. Trata-se de um conjunto de medidas voltado a indústria naval e outros aspectos da economia relacionados ao mar.

O presidente do banco estatal também disse que no próximo dia 2 será lançado um pacote de financiamentos com taxas indexadas ao dólar.