Edifício Sede do Banco Central em BrasíliaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 25/01/2024 16:32

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,272 bilhão na semana passada, informou o Banco Central (BC) nesta quinta, 25.

Entre os dias 15 e 19 de janeiro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 926 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 10,438 bilhões e vendas no total de US$ 9,512 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 345 milhões, com importações de US$ 4,236 bilhões e exportações de US$ 4,581 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 464 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 791 milhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 3,327 bilhões em outras entradas.