As oficinas de cenografia e adereços são voltadas para a formação de mão de obra feminina - Divulgação

As oficinas de cenografia e adereços são voltadas para a formação de mão de obra femininaDivulgação

Publicado 25/01/2024 14:15

Com a proposta de capacitar mão de obra feminina em cenografia, o RioSolidario e parceiros, como a Estácio, a Secretaria Estadual da Mulher e as Lojas Caçula, lançam o projeto Folia Solidária: oficinas carnavalescas para mulheres, com aulas ministradas pelo carnavalesco Levi Cintra. As aulas de cenografia serão realizadas na unidade Estácio na Avenida Presidente Vargas, 642, entre os dias 5 e 9 de fevereiro, das 14h às 17h. Ao final do curso, as participantes vão receber certificado e desconto para compra de insumos para empreender nas lojas Caçula.

As oficinas são gratuitas e voltadas para residentes no entorno do Sambódromo, de baixa renda, com idade entre 16 e 70 anos e mulheres em situação de violência doméstica. A duração é de cinco dias, totalizando 15 horas de capacitação .

O objetivo é contribuir para a formação de uma nova geração de trabalhadoras do Carnaval, aptas a serem contratadas por escolas de samba, blocos, outros produtores deste segmento ou para empreenderem.