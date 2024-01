Prazo para se candidatar a uma vaga na Escola Firjan Sesi foi prorrogado até domingo - Paula Johas/Divulgação

Prazo para se candidatar a uma vaga na Escola Firjan Sesi foi prorrogado até domingoPaula Johas/Divulgação

Publicado 26/01/2024 11:44

A Escola Firjan Sesi prorrogou o prazo para inscrição de novos alunos do Ensino Fundamental. Os interessados têm até domingo, 28, para se candidatar. Só na Baixada Fluminense são ofertadas 201 vagas gratuitas para o primeiro e segundo segmentos. Dessas ofertas, 159 são para a escola de Duque de Caxias e 42 para a de Nova Iguaçu, para estudantes com idade entre 6 e 14 anos.

Em todo o Estado são ofertadas 619 vagas gratuitas, distribuídas pelas unidades de Barra Mansa, Duque de Caxias, Itaperuna, Jacarepaguá, Macaé, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende e Volta Redonda. Só na Região Metropolitana há 291 oportunidades.

Os candidatos devem ter renda familiar per capita bruta de, no máximo, 1,5 salário mínimo, e será exigida documentação comprobatória desta condição, conforme estabelecido no edital, em cumprimento ao Regulamento do Sesi. Os estudantes serão selecionados por meio de sorteio público na terça-feira, 30, transmitido ao vivo, às 10h, pelo site da escola . A matrícula dos selecionados deverá ser feita presencialmente na escola escolhida, entre os dias 31 de janeiro e 5 de fevereiro. O início das aulas está previsto para o 06.

“A Escola Firjan SESI tem todas as condições de fazer uma entrega de grande valor e impacto para a indústria e para a sociedade. A cada ano os editais têm sido mais procurados pela sociedade. É um reflexo da qualidade do que vem sendo ofertado. Importante se inscrever rápido porque as inscrições são limitadas”, aconselha Vinícius Mano, gerente de Educação Básica da Firjan Sesi.