Cursos são voltados para a formação de mão de obra na área de tecnologia - Leonardo Santos/SMCT

Publicado 28/01/2024 05:00

As Naves do Conhecimento estão com inscrições abertas para mais de 3 mil vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo. Palestras, workshops e oficinas gratuitas também fazem parte da programação oferecida no mês de fevereiro. Os conteúdos disponibilizados são uma opção para quem pretende alavancar a carreira profissional em um setor em crescimento.



Entre os temas oferecidos pelas Naves estão: Digitação em prática, Desenvolvimento de Games, Introdução ao PowerPoint, Excel, Word, Canva, Introdução a Robótica, Operador de Computador, Montagem e Manutenção de Computadores, Técnicas para Entrevista de Emprego, Branding para Criação de Logotipo, Robótica Kids, Fotos com Lightroom, dentre outros.