Publicado 28/01/2024 05:00

O Rio de Janeiro é a cidade mais buscada por estrangeiros durante o Carnaval e a segunda mais procurada por brasileiros, perdendo apenas para Maceió-AL, aponta uma pesquisa da Decolar. A expectativa é que cheguem 791 mil turistas em solo carioca para o feriado, que deve movimentar cerca de R$ 4 bilhões na economia da cidade, de acordo com a Prefeitura.



Com tantos visitantes na capital fluminense, é natural que a economia da cidade fique mais aquecida. A HotéisRio, associação que representa o setor, destacou que a data é uma das mais aguardadas do ano pelo setor e também apontou que a taxa de ocupação cresce muito no período.



‘‘O Carnaval é uma festa tradicional, um dos pontos altos do nosso calendário, que traz muitos turistas, tanto domésticos quanto estrangeiros, para o Rio de Janeiro, atraídos pelos desfiles de escolas de samba, blocos de rua, bailes e festas em hotéis. Além disso, eles podem desfrutar dos atrativos turísticos da cidade, da gastronomia e da hospitalidade carioca’’, avalia a entidade.



Em levantamento feito pela HotéisRio, a taxa anual de ocupação de 2023, por exemplo, foi de 71,11%. No entanto, esse número subiu para 96% na semana do Carnaval, comprovando a importância da data para o setor hoteleiro.



Lojistas podem lucrar mais



Para entender os impactos desta chegada para os comerciantes, basta ver a expectativa do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (Sindilojas). O presidente da entidade, Aldo Gonçalves, reforçou que o feriado é esperado pelos lojistas da cidade.



“O comerciante está sempre antenado com os festejos sociais para oportunizar negócios. O calendário é fonte de expectativas para os rumos da economia brasileira. Os lojistas estão animados com a quantidade de visitantes que estão na cidade e esperam uma presença ainda maior de turistas nacionais e estrangeiros para o carnaval’’, disse.



O DIA também conversou com Fabiano Gonçalves, presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro, que elencou os setores que mais lucram neste período.



‘‘Para o setor dos hotéis, lojas de instrumentos, bares, restaurantes, lanchonetes, supermercado é um momento ímpar, maravilhoso. É o final do ápice do Rio de Janeiro, que começa próximo ao Réveillon e termina no Carnaval’’, explicou.



Fabiano Gonçalves também destacou que há um produto "queridinho" pelos consumidores. De acordo com ele, há um consumo ‘‘absurdo’’ de cerveja.

Cerveja é a 'queridinha' dos supermercados durante o Carnaval Reprodução



Outro lado



No entanto, de acordo com Fabiano Gonçalves, é preciso separar o comércio em nichos. Ele explica que ao mesmo tempo que alguns setores são alçados a patamares muito altos, outros saem dos holofotes com a mesma intensidade.



''Alguns profissionais ficam esquecidos durante o período. Ninguém faz obra no Carnaval, por exemplo. Mas no geral, quando se soma a atividade econômica agregada, é possível registrar um aumento de vendas''.

Arrecadação Municipal

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, dos 791 mil turistas aguardados, 48 mil são estrangeiros e 743 mil de outros estados brasileiros.

Em documento enviado a O DIA, a Prefeitura do Rio de Janeiro mostrou que arrecada mais com o Imposto Sobre Serviços (ISS) de Serviços Relativos à Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres em fevereiro (ou março, se este for o mês do Carnaval) do que em qualquer outro mês.

Em um levantamento feito entre 2011 e 2022 (excluindo os anos de 2020 e 2021 por conta da pandemia), os meses de Carnaval (fevereiro ou março) arrecadaram mais do que a média dos demais, ficando com 9,9% da arrecadação total do ano. Enquanto os outros 11 meses têm média de 8,2%.

Arrecadação de impostos relacionados à turismo sobem no Carnaval Divulgação

Mas, além dos turistas que gastam na cidade, a maioria dos cariocas permanece na capital fluminense durante os dias de festa e também contribui para o aquecimento da economia.

De acordo com a Prefeitura, 91,8% dos cariocas simpatizam ou gostam do feriado. E 81,5% não pretendem viajar no período. Todos esses fatores contribuem para a movimentação de R$ 4 bilhões, citada pela Prefeitura do Rio.

Animação dos turistas

O DIA também conversou com uma pessoa que pretende viajar para o Rio de Janeiro durante o período. A representante comercial Laila Fonseca, de 23 anos, mora em Vitória, no Espírito Santo, e contou que está ansiosa para conhecer o Rio de Janeiro.



‘‘Pensamos bastante onde passar o Carnaval deste ano, chegando a cogitar São Paulo ou Minas Gerais, mas escutamos de muitos amigos que o Carnaval do Rio é maravilhoso e que reúne gente do mundo inteiro nos bloquinhos, entregando um espetáculo diferente de tudo que estamos acostumados. Até hoje só passamos carnaval na nossa cidade mesmo. A ideia inicial é conhecer os blocos mais famosos’’, disse ela que viajar junto de seu namorado.



Ela também contou que, além dos blocos, os dois vão realizar outras atividades no Rio. O casal pretende passar 10 dias na capital fluminense.



‘‘Já estamos fazendo uma lista de restaurantes e bares que queremos ir, os mais culturais da cidade e bem avaliados. Além dos bloquinhos de carnaval, pretendemos conhecer algumas baladas também para ter uma experiência completa de como é a noite carioca. E também, claro, curtir as praias!’’, revelou.

Laila disse estar ansiosa para conhecer o Rio durante o Carnaval Arquivo Pessoal