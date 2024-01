Alexandre Padilha afirmou que governo vai trabalhar para evitar o desequilíbrio das contas públicas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 29/01/2024 16:09

Brasília - O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira, 29, que tratou em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da agenda prioritária do governo para 2024 tendo em vista a retomada das atividades do Legislativo na próxima semana Segundo Padilha, o governo irá trabalhar este ano nas seguintes medidas a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas: manutenção do reequilíbrio da economia para reduzir cada vez mais o déficit público; reduzir impostos para classes menos favorecidas, citando como exemplo o reajuste no Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos; aprovar medidas que buscam conter qualquer desequilíbrio no orçamento público; além de buscar baratear o crédito no País, avançando nesta agenda.

Padilha ainda citou como prioridades do governo Lula 3 a continuidade do trabalho interdisciplinar de transição ecológica e ações de estímulo à permanência de estudantes no Ensino Médio

Segundo ele, ainda haverá negociações com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para pavimentar um caminho no Legislativo às medidas encaminhadas pela Fazenda, entre elas a medida provisória que reonera gradualmente a folha de pagamentos de 17 setores da economia e revoga outros benefícios fiscais, como o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

"Eu e [o líder do governo no Senado, senador] Jaques Wagner procuraremos líderes do Senado para falar sobre a MP da reoneração", afirmou o ministro, acrescentando que ainda terá reuniões com demais líderes do governo para apresentar os projetos prioritários para o governo em 2024.