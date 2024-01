A incubadora dispõe de estrutura para abrigar startups e seus potenciais clientes - Beth Santos/Divulgação

Publicado 30/01/2024 16:10 | Atualizado 30/01/2024 16:10

A Prefeitura do Rio inaugurou nesta terça-feira, 30, a Incubadora de startups criada pelo município na Nave do Conhecimento do Engenhão, na Zona Norte. O objetivo é fomentar empresas inovadoras de cunho social, oferecendo consultoria, participação em eventos e treinamento em um espaço destinado à criatividade e ao empreendedorismo, para que ideias possam ser transformadas em negócios.

A Incubadora da Nave do Engenhão — que integra a estrutura da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia — contempla 30 posições divididas em seis ilhas, cada uma podendo comportar uma empresa ou um grupo microempreendedor. Seis delas são adaptadas para cadeirantes. Além disso, o local conta com espaço coworking, com capacidade para acomodar 15 pessoas, destinado para que os funcionários das startups trabalhem mais reservadamente ou realizem reuniões para apresentação de seus projetos a potenciais clientes.



"Temos aqui a incrível capacidade de inovar do carioca. Mas, além disso, temos o recurso humano mais qualificado de todo o Brasil, com algumas das instituições de pesquisa e ensino mais importantes do país. Uma cidade, para ser global, precisa ter um papel importante nessa indústria sem chaminé, que é a inovação e a tecnologia. Esse foi o caminho que escolhemos para seguir. Nosso desafio é transformar a paixão pelos games e o conhecimento em robótica e tecnologia dos jovens em riqueza e geração de empregos", afirmou o prefeito Eduardo Paes.



A incubadora também tem uma sala de reuniões para até 10 pessoas, onde as estratégias poderão ser discutidas e os produtos ou serviços apresentados para futuros investidores. Outro espaço é o NaveLAB, uma área maker disponível para aulas e prototipagem. Esse ambiente é equipado com ferramentas de ponta, como cortadora laser, impressora 3D, kits de robótica Lego e Arduíno, podendo receber até 20 alunos e também funcionar como laboratório de fotografia.

"Criamos essa incubadora porque damos muitos cursos de tecnologia e empreendedorismo. Então, achamos que é interessante oferecer para essas pessoas uma continuidade, para eles poderem entrar no mercado de trabalho, procurando um emprego ou mesmo fundando a sua própria empresa. Pretendemos que esses projetos ajudem no desenvolvimento desses territórios no entorno da Nave do Conhecimento do Engenhão.", destacou a secretária municipal de Ciência e Tecnologia, Tatiana Roque.

Parceria com a PUC-Rio



O primeiro programa a ser desenvolvido na nova Incubadora será promovido pela unidade Engenhão da Nave do Conhecimento da Prefeitura do Rio, em parceria com o ECOA, instituto de inovação aberta da PUC-Rio. Os participantes receberão formação e mentorias em empreendedorismo para desenvolver seus projetos. Ao final do processo, em março, os participantes se apresentarão em um Pitch Day frente a importantes atores do setor e serão premiados para aprofundar o desenvolvimento de seus negócios.

O objetivo é oferecer atividades para capacitar jovens talentos do Rio de Janeiro, dando a oportunidade de transformarem suas ideias criativas em propostas de soluções empreendedoras e inovadoras.