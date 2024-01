Pesquisa revela que 20% dos cariocas devem gastar até R$ 1 mil no Carnaval 2024 - Pedro Arantes

Publicado 30/01/2024 16:24

Rio - O ano de 2024 mal começou e o Carnaval, época preferida dos brasileiros, já bate à porta com grande expectativa de gastos entre os foliões. Segundo pesquisa realizada pela plataforma TIM Ads, realizada com público Pré-pago entre os dias 08 e 14 de janeiro, 20% dos entrevistados do estado do Rio de Janeiro disseram que preveem gastar até R 1 mil durante os dias da folia. 27% dos respondentes são jovens com idade até 34 anos.

Dentre as 13.103 respostas coletadas no estado, 45% comentaram que gostam muito de carnaval. Cerca de 22% apontaram que participarão dos blocos de rua, enquanto que 14% participarão de trios elétricos. Já para 25% dos entrevistados, o período da folia será aproveitado para ir à praia e outros 22% responderam que o Carnaval será de descanso, para ficar em casa. 22% afirmaram que assistirão aos desfiles das escolas de samba e blocos pela TV ou internet e 16% responderam que pretendem viajar pelo Brasil e 14% para o exterior.

Um dado importante detectado na pesquisa é de que 39% dos cariocas acreditam que o carnaval é muito importante para a economia do país. O estudo revelou ainda algumas curiosidades a respeito dos hábitos durante o feriado carnavalesco. Quando se pensa em carnaval, 40% das pessoas responderam que cervejas e bebidas alcoólicas é o que vem primeiro à cabeça. Já 25% disseram que são fantasias e acessórios e 17% afirmaram pensar em fast food.