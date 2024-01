Clientes residenciais da Naturgy na Região Metropolitana terão redução de 1,3% nas contas de gás - Divulgação

Publicado 31/01/2024 15:41

A Naturgy informou que as tarifas de gás natural sofrerão redução a partir desta quinta-feira, 1º de fevereiro. O reajuste nas tarifas será decorrente da redução no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras.



Para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg), a tarifa será atualizada em média de – 1,43% para o segmento residencial (7m³/mês); -1,49% para o comercial (400 m³/mês); -4,86% para postos de GNV e de -1,08% para as indústrias (3Mm³/mês). Para os clientes que moram no interior do Estado (Ceg Rio), a atualização será de -1,70% para residências (7m³/mês), -1,97% para o comércio (400 m³/mês), -3,60% para postos de GNV e -3,52% para indústrias (3Mm³/mês).