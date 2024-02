Segundo a Receita Federal, os dados foram coletados por meio de técnicas tradicionais e inteligência artificial - Reprodução/Agência Brasil

São Paulo - A Receita Federal informou nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, ter identificado que 25.126 investidores em bitcoins não declararam o criptoativo na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do ano passado, totalizando R$ 1,06 bilhão. Segundo o Fisco, os dados foram coletados por meio de técnicas tradicionais e inteligência artificial.

O estado de São Paulo concentra o maior número de pessoas que não declararam o investimento (8.635), seguido por Rio de Janeiro (2.912), Minas Gerais (2.078), Rio Grande do Sul (1.730) e Paraná (1.435).

O órgão, no entanto, ressalta que identificou não-declarantes do investimento em todas as unidades da federação, além de 181 residentes no exterior.

Com base nas declarações do IRPF entregues em 2023, a Receita identificou registros de 237.369 investidores em bitcoins, com um montante acumulado de R$ 20,5 bilhões.