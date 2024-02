Justiça negou que tenha determinado bloqueio de recursos da Enel - Foto: Arquivo

Justiça negou que tenha determinado bloqueio de recursos da EnelFoto: Arquivo

Publicado 02/02/2024 15:16

O juiz Juarez Fernandes Cardoso, da Vara Única de Paraty, determinou a intervenção do Ministério Público para que se manifeste na Ação Civil Pública ajuizada pelo município da Costa Verde contra a concessionária Enel (antiga Ampla), requerendo a modernização do sistema de fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de evitar constantes interrupções do serviço, especialmente na alta temporada.

O magistrado esclarece que, em nenhum momento, foi determinado o bloqueio de qualquer valor da concessionária de energia, conforme noticiado no site do executivo municipal e replicado na imprensa.

Na ação que tramita na Vara de Fazenda de Paraty, o juiz decidiu, em outubro do ano passado, que seria aplicada multa diária de R$ 10 mil por descumprimento de ações previstas no estudo técnico do fornecimento de energia elétrica. Na mesma decisão, previa a aplicação de multa de R$ 100 mil por mês, caso houvesse o descumprimento das metas de indicadores de qualidade e continuidade dos serviços fixados pela ANEEL no prazo máximo de 360 dias. Os valores poderiam ser atualizados monetariamente e atingir o valor de R$ 300 mil, mas não chegaram a ser aplicados.

Na decisão desta quinta-feira, 1º, o juiz ressalva que se limitou a requerer a intimação do MP para intervir no processo, sem ter mencionado a aplicação das multas ou a constrição de valores da concessionária.