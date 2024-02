Segundo módulo do permitirá que aluno consiga aprimorar habilidades de leitura e escrita - Divulgação

Publicado 02/02/2024 11:59

Há seis anos, o Instituto Yduqs — responsável por ações sociais em diversas unidades de ensino superior — realiza, em parceria com a Estácio, o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos. A edição do primeiro semestre de 2024 marca a ampliação da iniciativa, que agora contempla uma nova etapa educacional na qual os alfabetizandos poderão fortalecer os conhecimentos adquiridos.

Neste segundo módulo, os estudantes terão a oportunidade de exercitar a leitura, interpretação de texto e escrita. As inscrições para o primeiro semestre de 2024 podem ser realizadas até segunda-feira, 5. O programa é gratuito e inclui todo o material didático necessário. Os interessados também podem ir aos campi Estácio (Via Brasil), Irajá, Ilha e Nova América.O módulo II de Alfabetização foi elaborado pelos professores que integram a equipe do Programa para atender aos alunos que desejavam continuar a desenvolver a leitura e escrita, após o término do módulo I. A partir do primeiro semestre de 2024, todos os estudantes que realizarem o módulo I poderão cursar automaticamente o módulo II. Além disso, o módulo II ampliará significativamente a atuação do Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos, atendendo também ao público que se enquadra no analfabetismo funcional, independentemente da participação no módulo inicial.O programa conta mais de 70 integrantes entre coordenadores, professores e alunos dos cursos de licenciaturas da Estácio e tem a atriz Malu Mader como embaixadora. A iniciativa, que já formou mais de 1.300 estudantes, na faixa etária entre 20 e 70 anos, tem como missão combater o analfabetismo e erradicá-lo nas comunidades do entorno de 14 campi de ensino da Estácio.Confira a lista abaixo dos campi da Estácio em que o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos será ofertado:- Via Brasil: Rua Itapera, 500 - Irajá;- Ilha do Governador: Estrada do Galeão, 6.774, no Shopping Aldeya Bay Mall;- Nova América: Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126, no Shopping Nova América;- R9: Rua André Rocha, 838, na Taquara;- Nova Iguaçu: Rua Oscar Soares (antiga Plínio Casado), 1.466 - Centro;- Queimados: Rua Doutor Eloy Teixeira, 165, 2º Andar – Centro;- São Gonçalo: Rua Manoel João Gonçalves 410 – Alcântara;- Duque de Caxias: Rua Major Correia de Melo, 86;- Teresópolis: Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 488 – Várzea.As inscrições podem ser feitas pelo site https://institutoyduqs.com.br/alfabetizacao