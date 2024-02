Caixa Econômica abre processo seletivo para estagiários com vagas em todo o Brasil e bolsas de até R$ 1,1 mil - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Caixa Econômica abre processo seletivo para estagiários com vagas em todo o Brasil e bolsas de até R$ 1,1 milMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 01/02/2024 15:46

Rio - A Caixa Econômica Federal abriu processo seletivo para estagiários dos cursos superior, médio e técnico em diversas cidades do Brasil. As inscrições podem ser feitas até dia 29 deste mês no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e são destinadas aos cursos de Ensino Médio, EJA, Técnico em vendas, Técnico em Administração, superior em Pedagogia, Psicologia, entre muitos outros.Os candidatos aprovados e contratados para vagas de Ensino Médio e Técnico receberão bolsa-auxílio de R$500 para a carga horária de 20h semanais.