Os cursos buscam capacitar mão de obra feminina para atuar na área de estéticaSenac/Divulgação

Publicado 30/01/2024 12:25

Uma iniciativa com o objetivo de inserir mulheres em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho foi colocada em prática para transformar vidas na Baixada Fluminense. Promovidos pelo Senac e Águas do Rio, cursos profissionalizantes voltados para a estética receberam em salas de aula 200 moradoras de Nova Iguaçu e São João de Meriti.

De acordo com Luciana Muniz, gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio, desde setembro foram oferecidos pela concessionária cursos de extensão de cílios, designer de sobrancelhas, penteado e maquiagem, entre outros. Segundo ela, uma das principais propostas da concessionária vai além de oferecer serviços de água e esgoto de qualidade: a ideia é impactar famílias e transformar vidas nas 27 cidades fluminenses onde a empresa atua.

Segundo dados do IBGE, atualmente, mais de 48% dos lares brasileiros têm mulheres como as principais responsáveis pelo sustento da casa e dos filhos.