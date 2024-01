Rio encerra janeiro com mais de 8 mil vagas de empregos e estágios - Foto: Divulgação

Rio encerra janeiro com mais de 8 mil vagas de empregos e estágiosFoto: Divulgação

Publicado 29/01/2024 17:22

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro encerra o mês de janeiro com 8.003 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 2.540 são de estágio e Jovem Aprendiz.



Confira:

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 3.356 oportunidades de empregos e estágios no Rio de Janeiro. São 889 vagas de emprego formal para trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade. Para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 2.467 oportunidades.

Na região Metropolitana, há 709 chances, entre as quais 130 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para atendente de loja, empacotador, pedreiro e servente de obras, entre outras, com salários que variam de R$ 1.412 a R$ 5.648.

Na mesma região existem também, 100 vagas para caixa de supermercado, 20 para operador de telemarketing, 42 para empacotador e 25 para vendedor de serviços, entre outras oportunidades. Há também 10 vagas para motorista de ônibus, no bairro da Penha, com exigência do Ensino Fundamental completo e experiência.

Para quem busca emprego na Região Serrana, há 154 posições com salário médio de R$ 1.412 e exigência do Ensino Médio completo. No entanto, existem vagas que não requerem experiência e nem escolaridade, tais como ajudante de motorista, auxiliar de linha de produção e carregador de caminhão. Para quem não tem escolaridade, mas possui experiência, há opções como as de bombeiro hidráulico, eletricista, fiscal de prevenção, manicure e pedicure, serralheiro e servente de obras. Todas as oportunidades são para a cidade de Teresópolis.

Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 26 oportunidades, entre atendente de padaria, babá, caseiro, cozinheiro, jardineiro, marceneiro, pintor e soldador. A remuneração média é de R$ 1.412, com necessidade de experiência anterior.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/

SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 1.057 vagas de emprego, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, incluindo vagas de caráter temporário e estágios, dos quais 646 para trabalhadores em geral, e 411 são para pessoas com deficiência (PCD) em diversos segmentos profissionais. Há vagas para social media, guarda-vidas, ajudante de confeitaria, mecânico de motor a diesel, pedreiro, servente de obras e porteiro (essas três últimas, também para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.



Existem 40 oportunidades para PCDs trabalharem como atendentes do comércio, com disponibilidade em diversos bairros da cidade, como Tijuca, Del Castilho, Campo Grande e com oferta para interessados sem experiência prévia.

Esta semana, a SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em Psicologia, Gastronomia, Administração, Arquitetura, Pedagogia, Eletrotécnica e Engenharia Mecânica, Direito, Marketing, Mecânica e Letras para universitários de distintos períodos.

Interessados devem acessar o site https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE . As pessoas com deficiência (PCD) podem enviar também o currículo para vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 185 vagas, com salários entre R$ 1.400 a R$ 9.250 para diversos cargos, como: Assistente Técnico de Refrigeração e Climatização, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Recepcionista Bilíngue, Recepcionista, Auxiliar de Contas Médicas, Analista de Contratos, Líder de Logística, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Vendas, Faturista Pleno, Técnico de Laboratório, Auxiliar de Logística, Vendedor de Autos, Analista de Logística, Secretária Comercial, Camareira, Técnico AT, Gerente de Loja, Motorista Rodoviário de Carreta, Coordenador de Operações, Promotor Jr e Técnico Rede.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana 636 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (88), Engenharia (63) e Comunicação Social (25). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 110 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 37 no total e também 35 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 90 vagas. Sendo técnico em Administração (30) e Mecânica(12). Há vagas também para técnico em segurança do trabalho, técnico em contabilidade, técnico em informática entre outras.

Ciee





O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.831 oportunidades de estágio, sendo que 1.046 para Ensino Superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa , há 38 vagas para Administração, 12 para Comunicação, 16 para Contabilidade, 15 para Construção Civil, uma para Engenharia de Produção, 13 para Jurídico, 10 para Informática, 12 para Arquitetura e Urbanismo, sete para Produção Mecânica, uma para Saúde e 11 para Social.



Em Campos , há duas vagas para Administração, 10 para Educação, uma para Comunicação, quatro para Contabilidade, uma para Informática, uma para Jurídico e uma para Saúde.



Já em Duque de Caxias , há 10 oportunidades para Administração, uma para Marketing, uma para Contabilidade, uma para Jurídico, seis para Educação, uma para Informática, três para Esportes e duas para Farmácia.

Já em Macaé , são 37 oportunidades para Administração, 26 para Educação, duas para Saúde, uma para Informática, uma para Produção Mecânica, quatro para Contabilidade, duas para Esportes, duas para Jurídico, uma para Engenharia de Produção, uma para Moda, uma para Nutrição e uma para Psicologia.



Em Niterói , são três vagas para Administração, três para Informática, uma para Educação e uma para Esportes. Já em Nova Friburgo , há três vagas para Administração, uma para Esportes, três para Informática e uma para Educação.



Já em Nova Iguaçu , há 11 oportunidade para Administração, oito para Educação, seis para Jurídico, duas para Contabilidade e 10 para Esportes.



Em Petrópolis , há seis vagas para administração, uma para Engenharia de Produção, duas para Ciências Contábeis, uma para Comunicação, uma para Jurídico, uma para Arquitetura e Urbanismo, uma para Turismo, uma para Marketing, uma para Psicologia, três para Comércio Exterior, duas para Construção Civil e uma para Licenciatura.



Já em Resende , há uma oportunidade para Elétrica-Eletrônica, duas para Jurídico, uma para Produção Mecânica, uma para Comunicação, três para Administração, três para Informática, uma para Contabilidade e duas para Design.

No Rio de Janeiro , há 342 vagas para Administração, quatro para Economia, 15 para Comunicação, 12 para Construção Civil, 30 para Ciências Contábeis, cinco para Design, 71 para Educação, 12 para Elétrica-Eletrônica, 25 para Informática, 28 para Jurídico, 16 para Marketing, nove para Produção Mecânica, uma para Arquitetura e Urbanismo, 19 para Saúde, duas para Licenciatura, seis para Arquivologia, duas para Turismo, quatro para Gastronomia, 14 para Psicologia, sete para Engenharia de Produção, uma para Biologia, três para Nutrição, uma para Esportes, uma para Farmácia, uma para Letras, duas para Comércio Exterior, quatro para Artes, duas para Engenharia Ambiental e quatro para Meio Ambiente.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 785 vagas. Em Barra Mansa , são 42 oportunidades para Aprendiz, 13 para Ensino Médio e duas para Técnico em Mecânica.



Em Campos , há oito vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e duas para duas para Técnico em Informática.



Já em Duque de Caxias , há 10 oportunidades para Aprendiz, quatro para Ensino Médio, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Indústria e duas para Técnico em Eletro-Eletrônica.

Em Macaé , são 73 vagas de Aprendiz, 45 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Transportes.



Já em Niterói , há 62 vagas para Aprendiz, 16 para Ensino Médio e uma para Técnico em Saúde.



Em Nova Friburgo , há uma vaga para Aprendiz e três para Ensino Médio.



Já em Nova Iguaçu , há 28 ofertas para Aprendiz, três para Ensino Médio e uma para Técnico em Segurança.



Em P etrópolis , há 22 vagas para Aprendiz, nove para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica e uma para Técnico em Administração. Já em Resende , há três vagas para Aprediz.

No Rio de Janeiro , há 300 vagas para Aprendiz, 86 para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, nove para Técnico em Elétrica-Eletrônica, cinco para Técnico em Saúde, cinco para Técnico em Construção Civil, duas para Técnico em Indústria, uma para Técnico em Informática e duas para Técnico em Segurança.



Em Três Rios , há quatro oportunidades para Aprendiz.

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 73 vagas. São 34 oportunidades para Jovem Aprendiz e 39 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos de: Restaurante, Engenharia, Varejo, Saúde e Ensino.

Para Estágio, há oportunidades em Atendimento ao Público, Alimentício, Estética e Meio Ambiente.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Rede Incluir



O Instituto Rede Incluir oferece 250 vagas para profissionais com deficiência (PcDs) no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para o Ensino Médio e Superior, com e sem experiencia.



As vagas em destaques são para: Técnico de Manutenção, Auxiliar em Hidráulica, Auxiliar de Mecânica, Auxiliar de Elétrica, Encarregado de Frente De Loja, Encarregado de Perecíveis, Ajudante de Cozinha, Operador de Caixa, Ajudante de Açougue, Operador de Loja - Mercearia, Operador de Perecíveis, Operador de Prevenção De Perdas, Operador de Estacionamento, Operador de Empilhadeira, Manobrista, Auxiliar de Logística, Motorista de Bitrem, Motorista de Distribuição, Motorista de Van, Motorista, Auxiliar Administrativo, Assistente de Logística, Auxiliar de Serviços Gerais, Maqueiro, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem



Os candidatos interessados devem enviar o currículo junto com o laudo para o email, recrutamento@redeincluir.com.br

Gerando Vidas

A Comunidade Gerando Vidas oferece 409 oportunidades. As vagas efetivas em destaque são para: auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, porteiro, recepcionista, entre outras.





Os interessados devem se inscrever no site, https://comunidadegerandovidas.com.br/

Infotec Brasil





Entre as oportunidades oferecidas estão: analista de dados, analista de logística, analista de negócios, analista de tesouraria/financeiro, auxiliar de almoxarifado, entre outras.



Os

A Infotec Brasil, empresa especializada em terceirização de serviços, está com 199 oportunidades abertas para diversas posições nos setores de Óleo e Gás, Mineração, Siderurgia e Energia. No Rio de Janeiro, são 54 vagas. Já em Macaé são 145.Entre as oportunidades oferecidas estão: analista de dados, analista de logística, analista de negócios, analista de tesouraria/financeiro, auxiliar de almoxarifado, entre outras.Os interessados podem acessar o site da empresa para se candidatarem ou devem enviar o currículo para o email recrutamento@infotecbrasil.com.br

The Waffle King



A loja The Waffle King está com sete vagas abertas para atendentes de loja na filial do Shopping Nova Iguaçu. É preciso ter concluído o ensino médio, disponibilidade de horário, morar em Nova Iguaçu preferencialmente e ser maior de 18 anos. Não é necessário ter experiência.