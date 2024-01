A Faetec oferece mais de 26 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional - Faetec/Divulgação

A Faetec oferece mais de 26 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissionalFaetec/Divulgação

Publicado 31/01/2024 12:30

Terminam nesta quinta-feira, 1 de fevereiro, as inscrições para as 26.626 vagas nos cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). No total, 98 unidades da rede oferecem oportunidades em diversos cursos profissionalizantes, com duração de 20 semanas.

As áreas mais procuradas incluem beleza, culinária, educação, idiomas, indústria, educação, tecnologia, entre outros. Para participar, é necessário ter idade mínima de 14 a 18 anos, variando conforme o curso. O nível de escolaridade exigido também pode variar, sendo crucial verificar as informações específicas no site da Faetec.

Uma novidade neste edital é a disponibilidade do curso de Perucaria, oferecido a partir de uma parceria da Faetec com a Fundação Laço Rosa, em que busca nesta formação viabilizar oportunidades para o mercado de trabalho, além de ajudar na autoestima das pacientes que sofrem de doenças que causam a queda do cabelo e recebem as doações de perucas da instituição sem fins lucrativos.

Cada candidato poderá realizar, no máximo, duas inscrições simultâneas, as quais estarão vinculadas ao seu CPF. Ao finalizar a inscrição com a escolha de apenas um curso, o candidato não terá a possibilidade de retornar posteriormente para se inscrever em outro. Caso seja contemplado nos dois cursos para os quais se candidatou, terá a oportunidade de cursar ambos, desde que sejam oferecidos em dias e/ou horários diferentes.

O processo seletivo, que será realizado por meio de sorteio, terá o resultado divulgado na sexta-feira, 2. O período de matrícula para os sorteados será entre os dias 6 e 9, sendo retomado após o recesso de Carnaval, nos dias 19 e 20. O candidato selecionado deverá comparecer ao local de matrícula com seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) e comprovante de escolaridade em conformidade com o pré-requisito do curso escolhido, ou, alternativamente, certificado de conclusão de curso de qualificação ou comprovação de experiência profissional na área, conforme estabelecido como pré-requisito para o curso desejado. No caso de candidatos menores de idade, é obrigatória a presença do responsável legal.