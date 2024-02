Universitários selecionados receberão bolsa no valor de R$ 800 durante seis meses - Fábio Motta/SMTC

Publicado 01/02/2024 16:04

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds), lança o Programa Jovens Cientistas Cariocas, que vai selecionar e potencializar cem projetos de pesquisa de estudantes de graduação de Instituições de Ensino Superiores (IES) públicas e privadas, com tema sobre a melhoria da cidade e com o combate às desigualdades. Os universitários selecionados receberão bolsas de incentivo durante seis meses para desenvolvimento de seus projetos.

O objetivo do programa é fomentar pesquisas inovadoras e promover a popularização da ciência e da tecnologia nos territórios adjacentes às Naves do Conhecimento. Os jovens poderão inscrever pré-projetos que respondam aos temas: Cidades Inteligentes; Mudanças Climáticas; Mobilidade Urbana; Tecnologia e Desenvolvimento; Desenvolvimento Social e Sociocultural: Fomento à inclusão produtiva e trabalho; entre outros. Ao todo, 100 jovens selecionados receberão uma bolsa de R$ 800, durante seis meses.

De abril a outubro de 2024, os bolsistas passarão por uma trilha formativa com carga horária total de 80 horas, estruturada em 04 Ciclos - Ciclo Básico, Ciclo Temático, Ciclo Prototipação e Ciclo Experimentação.

Podem se inscrever jovens estudantes de cursos de graduação de IES, que tenham entre 18 e 29 anos; não possuam emprego formal ativo; sejam residentes da cidade do Rio de Janeiro, há pelo menos três anos, e residam preferencialmente nos territórios em torno de uma das nove unidades das Naves do Conhecimento. No ato da inscrição o candidato deverá indicar qual macroeixo do tema reflete melhor sobre a proposta do pré-projeto de pesquisa.