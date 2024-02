Claudia e Glaucia fizeram o curso na Estação Empreenda.Rio Campo de Santana - dIVULGAÇÃO/Roberto Moreyra/SMTE

Rio - Como abrir uma pequena empresa? O que é necessário para regularizar um negócio? Como dar baixa em uma firma? A partir desta quinta-feira (1º), essas e outras dúvidas de microempreendedores cariocas poderão ser esclarecidas na Estação Empreenda.Rio Campo de Santana, no Centro. O novo espaço será voltado à qualificação e ao apoio aos microempreendedores da cidade.

O projeto, criado pela Prefeitura do Rio por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), conta com a parceria do Sebrae Rio, que está responsável pelo treinamento da equipe da secretaria que vai atuar na Estação. O objetivo é dar todo o apoio para quem costuma trabalhar sozinho em seu próprio negócio.



A primeira Estação Empreenda.Rio vai funcionar no mesmo espaço da Unidade de Desenvolvimento Solidário (UDES) e da Coordenadoria de Economia sobre Rodas. Nos próximos dias 6 e 7 serão inauguradas duas outras Estações Empreenda.Rio, que funcionarão, respectivamente, na Central do Trabalhador da Ilha do Governador, na Estrada do Dendê 2.080, e no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), na Avenida Presidente Vargas 1.997, Centro do Rio.



"A Estação Empreenda.Rio Campo de Santana é a realização de um grande encontro da Prefeitura com o Sebrae Rio, que possui grande expertise na área do empreendedorismo. O programa é dividido em três grandes blocos: qualificação, espaço de apoio ao microempreendedor e financiamento. Estamos reativando um fundo de pequenos financiamentos para promover a inclusão produtiva dos microempreendedores", anunciou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, na abertura da primeira Estação Empreenda.Rio.



Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Solidário, Diego Zeidan, defendeu a importância da união dos microempreendedores para o crescimento de seus negócios. "Ninguém empreende sozinho. Vocês são agentes importantes na transformação da economia do Rio. Precisam se organizar e participar de coletivos e redes de empreendedorismo", incentivou Zeidan, acrescentando que há esforços para lançar no Rio o projeto Moeda Social, voltado a famílias em vulnerabilidade social e implantado em Maricá.



Julio Cezar Rezende de Freitas, diretor de Produto e Atendimento do Sebrae Rio, ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura do Rio e dos pequenos negócios: "Os pequenos negócios são os pilares da nossa economia. São mais de setecentos mil pequenos negócios apenas na capital. As salas do empreendedor facilitam os processos empresariais para quem quer empreender no Brasil e vão contribuir para apoiar, qualificar e gerar oportunidades aos nossos empresários. Um importante passo para o desenvolvimento econômico".



Opções de cursos de marketing digital, gestão e finanças



Além de oferecer cursos gratuitos sobre marketing digital, gestão e finanças, a Estação Empreenda.Rio será um espaço para os trabalhadores tirarem dúvidas sobre como, por exemplo, se tornar um Microempreendedor Individual (MEI). Na inauguração, das 8h às 10h30, já houve um curso intensivo de marketing digital no local.



"O curso abriu um leque muito grande de oportunidades e nos permitiu trocar experiências. Depois de 15 anos como coordenadora escolar, resolvi trocar de área. Planejo montar um consultório de neuropsicopedagogia e preciso entender de marketing digital. A minha próxima meta é fazer um curso de finanças", afirmou a pedagoga Gláucia Barreiros dos Santos, moradora de Parada de Lucas.



De acordo com a advogada previdenciária Claudia Goes, de 42 anos, o curso apresentou várias ferramentas de produção de posts para as redes sociais e edição de vídeos, e também a atualizou sobre as novidades na área de marketing digital.

Serviço:

Estação Empreenda.Rio - Praça da República, 139, em frente ao Campo de Santana