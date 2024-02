Levantamento aponta que 31% dos homens creem que as mulheres não devem ter uma carreira - Pixabay

Publicado 01/02/2024 22:53 | Atualizado 01/02/2024 22:58

Rio - Uma pesquisa, realizada pela Bloomers (consultoria que atua no desenvolvimento de marcas, culturas e negócios), apontou que muitos brasileiros e, em especial os homens, possuem uma visão conservadora sobre a constituição de famílias e sobre os papeis de gênero. Segundo o levantamento, 31% dos homens creem que as mulheres não devem ter uma carreira ou que devem ter uma carreira, mas que seus filhos, maridos e casas devem ser prioridades. Em contraponto, 40% das entrevistadas disseram estar pouco ou nada otimistas com o futuro das mulheres.

Ainda de acordo com o estudo, 50% dos homens e 60% das mulheres acreditam que a sociedade brasileira poderia valorizar mais o papel pessoal e profissional das mulheres. Porém, ao serem perguntados de forma mais enfática se há desvalorização, diminuição e discriminação do papel das mulheres na sociedade, apenas 16% dos homens e 29% das mulheres concordaram com essa afirmação. Para além disso, 9% dos homens (e 0% das mulheres) ainda acreditam que o homem deveria ser mais valorizado na sociedade.



Tanto homens quanto mulheres também ressaltaram que as famílias possuem influência ou muita influência sobre suas vidas (66% no total). Uma menor parte dos entrevistados, porém, afirmou ter ampliado muito o relacionamento com suas famílias nos dois últimos anos (35% dos homens e 27% das mulheres). Parte deles (41% dos homens e 43% das mulheres) reforçaram que a importância da família diminuiu nos últimos anos. Já 62% dos homens e 43% das mulheres entendem que uma família só pode ser composta por pai, mãe e filhos. A pesquisa ouviu 470 pessoas entre 16 e 54 anos em todo Brasil.