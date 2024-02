Investimento será de R$ 22 milhões até 2026 - Foto: Reprodução/Internet

Investimento será de R$ 22 milhões até 2026Foto: Reprodução/Internet

Publicado 03/02/2024 17:16

A TIM e o governo do Paraná firmaram um protocolo para ampliar a cobertura de internet e telefonia móvel nas áreas rurais do Estado. A medida prevê a construção de 116 antenas de telecomunicação em 83 municípios, com investimento de R$ 22 milhões até 2026.

Quando a nova estrutura estiver pronta, ela atenderá aproximadamente 40 mil pessoas diretamente e outras 2 milhões de forma indireta, que são aquelas que circulam pelos locais onde há cobertura.

O documento entre as partes foi assinado na quinta-feira (1º). As informações foram divulgadas pela agência estadual de notícias do Paraná.

Como parte do acordo, a TIM recebeu autorização da Secretaria da Fazenda para adquirir créditos acumulados de ICMS disponíveis no Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados da Receita Estadual do Paraná.

A empresa poderá adquirir créditos de ICMS acumulados e habilitados em duas etapas, sendo que a primeira parcela só será liberada após a instalação de metade das antenas previstas nesse investimento.

A liberação para aquisição e consequente uso de créditos acumulados de ICMS para as empresas de telecomunicação está entre as alternativas do Governo do Paraná utilizadas para fomentar a ampliação da conectividade, em especial nas áreas rurais. O objetivo é universalizar o acesso à internet em todo o Estado.