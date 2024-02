Parceria começou em 2007 e abrange, atualmente, 140 rotas - Foto: Reprodução/Internet

06/02/2024

A Gol ampliou o acordo de compartilhamento de voos com a Aerolíneas Argentinas. A parceria agora também inclui a rota entre Buenos Aires, na Argentina, e Bogotá, na Colômbia. A nova rota começará a operar a partir de abril, saindo do aeroporto de Ezeiza, na Argentina, com direção à capital colombiana.

O compartilhamento de voos entre a Gol e a Aerolíneas Argentinas começou em 2007 e abrange atualmente 140 rotas. Com a parceria, a empresa aérea argentina tem acesso a 75 mercados operados pela Gol.

A brasileira tem acesso a 62 mercados atendidos pela Aerolíneas Argentinas.

"A Gol é uma aliada estratégica da Aerolíneas Argentinas", afirmou Fabián Lombardo, CEO da empresa aérea argentina. "Estamos confiantes de que, trabalhando juntos, podemos criar um cenário de aviação mais forte e cooperativo no continente", disse Celso Ferrer, CEO da Gol.