Ministério anunciou investimento de R$ 639,426 milhões em portos e hidrovias neste anoFoto: Reprodução/Internet

Publicado 06/02/2024 13:46

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o volume escoado de soja e milho no ano passado pelos complexos portuários do Brasil cresceu 29,4% ante 2022, para 157,8 milhões de toneladas movimentadas. Costa Filho citou investimentos em andamento nos portos de Vila do Conde (PA) e Itaqui (MA).

"São investimentos para dar mais conforto na movimentação da safra", disse Costa Filho, durante evento de apresentação das ações prioritárias do governo federal para facilitar o escoamento da safra de grãos 2023/2024. "Os investimentos de mais de R$ 2 bilhões nos portos do Arco Norte vão dialogar com crescimento de 13,5% no volume escoado no ano naqueles portos", acrescentou.

Costa Filho lembrou que 95% das exportações brasileiras passam pelos portos e 3% pelos aeroportos. Ele lembrou que dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, de 2023 a 2026, estão previstos R$ 14,5 bilhões em novos arrendamentos de complexos portuários. "Serão R$ 78,5 bilhões em novos arrendamentos, renovações e alterações que irão ajudar muito no escoamento da produção brasileira pelos portos", acrescentou.

De acordo com o Ministério dos Portos e Aeroportos, serão aplicados R$ 639,426 milhões neste ano em portos e hidrovias para escoamento da safra brasileira de grãos.

Do lado da importação, Costa Filho citou a concentração da importação de adubos nos Portos do Paraná (33%), Porto de Rio Grande (17%) e Porto de Santos (14%)."Vários investidores internacionais começaram a mapear os nosso portos para participar dos leilões que faremos e aumentar a nossa produção interna de fertilizantes", acrescentou, citando que das 45 milhões de toneladas consumidas de adubos no País em 2023, 37 milhões foram importadas.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, assegurou o transporte adequado da safra brasileira até os terminais portuários e consequente exportação. "Teremos queda ou manutenção na safra de grãos por eventos climáticos. Estaremos preparados para escoar a safra brasileira de grãos neste ano", disse o ministro dos Transportes, Renan Filho.