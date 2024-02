Preço da cebola caiu 20,2% no Rio de Janeiro em 2023 - Twitter/Reprodução

Preço da cebola caiu 20,2% no Rio de Janeiro em 2023Twitter/Reprodução

Publicado 07/02/2024 13:50

A Inflação na cidade do Rio fechou em 4,3%, em 2023. O índice ficou abaixo da média da taxa no país, que ficou em 4,6%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo IBGE, que consideram a diferença de preços nas regiões metropolitanas e foram compilados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE).

O carioca também teve alívio maior no bolso que brasileiros moradores de outras 10 capitais. Em Brasília, por exemplo, a taxa foi de (5,5%), seguida por Vitória, que fechou em 5,1%, e São Paulo, com 5,0%. Os índices em Fortaleza (4,9%), Belém (4,8%), Campo Grande (4,8%), Porto Alegre (4,6%), Rio Branco (4,6%) e Salvador (4,5%) também ficaram abaixo de 5%, porém acima da média do Rio de Janeiro. As 11 regiões metropolitanas juntas representam de 81,2% da inflação total do Brasil.

Os preços da alimentação em domicílio fecharam em queda, em 2023, de -0,1%. O preço da cebola cedeu -20,2%, do frango -14,9% e do café -13,5%. Outros alimentos que registraram queda foram: mamão (-10,9%), carne (-9,1%), biscoito (-5,2%), leite (-5,1%), banana (-3,2%), queijo (-1,9%) e tomate (-0,7%). Os preços administrados, como combustível e energia elétrica, subiram 8,2%. Já os serviços registraram alta de 4,6%, e bens industriais fecharam em 1,2%. Alguns itens em destaque são: roupa feminina (-2,8%); transporte por aplicativo (+3,0%); manicure (+3,6%); cabelereiro (+5,8%); energia elétrica residencial (7,7%); e gasolina (10,3%).