Empreendedores diplomados aprenderam técnicas para vender mais com o auxílio das redes sociais - Roberto Moreyra/SMTE

Empreendedores diplomados aprenderam técnicas para vender mais com o auxílio das redes sociaisRoberto Moreyra/SMTE

Publicado 07/02/2024 17:59

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, inaugurou nesta quarta-feira (7) a terceira unidade do programa Estação Empreenda.Rio, que orienta e capacita moradores da cidade para o empreendedorismo. O novo ponto de apoio para quem deseja aprimorar ou abrir o seu próprio negócio fica localizado no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), na Avenida Presidente Vargas 1.997.

Durante a inauguração da nova unidade, 25 alunos formados no curso de Marketing Digital receberam seus certificados das mãos do secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, e de Eduardo Magalhães, coordenador do escritório regional Centro e Zona Sul do Sebrae Rio (parceiro da iniciativa) e Leandro Marinho, gerente de atendimento da mesma instituição.

Everton Gomes salientou a importância da formação continuada, um dos principais objetivos das unidades do Estação Empreenda.Rio.

"Os desafios do novo mundo do trabalho impõem aprimoramento constante para lidar com os desafios das novas tecnologias, que fecham postos de trabalho ao mesmo tempo em que oferecem oportunidades", pontuou, lembrando a importância de um curso de Marketing Digital para que os empreendedores consigam chegar até a sua clientela.

O desafio de colocar em prática os conteúdos aprendidos no curso já começou entre os alunos certificados nesta quarta-feira (7). Dayse Ramos, de 62 anos, e Teresa Alice Moradillo, de 58, fazem parte do coletivo Mulheres Brilhantes, que reúne 200 empreendedoras. Aposentadas de suas atividades como designer e gerente de hotelaria hospitalar, respectivamente, elas agora querem ampliar as vendas com as técnicas de Marketing Digital.

"O curso auxilia a aprimorar o meu Instagram, divulgar a minha marca, chegar ao público para vender meu produto", explica Teresa, que empreende na área da confeitaria.

"Ganhei amplitude na área digital para chegar de uma forma mais profissional aos meus clientes. O curso veio para dar essa luz, foi bem proveitoso e vai ser mais ainda quando eu começar a aplicar os aprendizados que tive aqui", completa Dayse, que fabrica compotas e faz costura criativa.

Com a inauguração da Estação Empreenda.Rio no CIAD, a nova unidade soma-se à da Ilha do Governador (Estrada do Dendê 2.080) e à do Campo de Santana, localizada na Praça da República, 139.