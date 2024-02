CARNAVAL 2024- Bloco da Favorita - Cleber Mendes/Agência O Dia

CARNAVAL 2024- Bloco da FavoritaCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 07/02/2024 15:56

Época marcada pelo samba no pé, o Carnaval é, sem dúvidas, uma das datas favoritas dos brasileiros. Segundo um estudo divulgado pela Semrush, plataforma de marketing digital especializada em visibilidade online, apenas em fevereiro do último ano, os termos relacionados à festividade foram pesquisados 37.4 milhões de vezes na internet, um aumento de 108.31% em comparação ao mesmo mês de 2022.

Feriado repleto de festas, as maiores preocupações giram em torno de aproveitar ao máximo, sem comprometer o orçamento do resto do ano. Mas é possível, sim, curtir a folia gastando com sabedoria.

“O consumo no Brasil decolou em 2023, com um aumento de 9,8%. A expectativa para esta época é grande, principalmente quando falamos em bebidas, com crescimento de consumo de 5% e um faturamento de R$1 bilhão, impulsionado especialmente entre os jovens adultos de 18 a 29 anos”, explica Antônio Sá, especialista em varejo e sócio-fundador de Amicci, empresa de tecnologia para o varejo.

Se você quer se divertir gastando pouco, confira as dicas a seguir:

Planeje sua folia com antecedência

Para curtir o Carnaval com animação e segurança, a maior dica é: faça um planejamento, pois isso garantirá um melhor proveito, seja para um preço melhor para festa, organização para bloquinho e até mesmo entender os melhores estabelecimentos para comprar comidas e bebidas típicas da época.

Vá além dos mercados físicos e fique ligado nas promoções dos apps de mercado online

Nesse período do ano, é possível economizar indo além das tradicionais idas aos mercados físicos. Com a expansão dos aplicativos de mercado online, os foliões têm acesso a uma ampla gama de opções para se abastecer durante a folia, de acordo com a demanda e necessidade. Além de oferecerem bebidas geladas, esses aplicativos têm se tornado referência ao preparar uma variedade de descontos especiais para a temporada. A Daki, por exemplo, está com benefícios exclusivos aos consumidores, garantindo a bebida gelada para o carnaval da galera. De acordo com Ricardo Costa, “A dinâmica é simples mas garante uma experiência positiva com o cliente. A conveniência e a diversidade de produtos disponíveis tornam os aplicativos de mercado uma alternativa atrativa para aqueles que desejam poupar tempo e dinheiro durante o Carnaval. Nós, por exemplo,estamos com uma ação onde cada cliente que adquirir um copo Stanley pelo aplicativo da Daki, receberá um crédito de R$60 para ser utilizado na compra de cervejas e drinks prontos da Ambev.”, comenta.

Para se ter uma ideia da relevância da iniciativa, de acordo com dados da Nielsen, a venda de bebidas deve apresentar um aumento médio entre 10% e 15% durante o Carnaval.

Utilize cupons de desconto, caso compre online

Outro ponto importante é que, nessa época do ano, muitas empresas oferecem cupons de desconto. Dessa forma, é possível reduzir ainda mais os custos para festejar. Para se ter uma ideia de como a iniciativa tem movimentado a economia em datas festivas, de acordo com uma pesquisa realizada pela Cuponomia, uma empresa que reúne cupons de desconto e cashback para os maiores marketplaces e e-commerces do mercado, o lucro gerado por cupons ultrapassou R$ 10 bilhões em 2022. Segundo a mesma pesquisa, a expectativa é que 62% dos consumidores brasileiros usem cupons de desconto nas compras de final de ano em 2023, sendo 40% delas no segmento de alimentos e bebidas.

Aposte em marcas próprias de varejistas

"Uma pesquisa da NielsenIQ mostrou que 56% dos brasileiros afirmam só ter dinheiro para itens básicos, moradia e alimentação. No Carnaval, principalmente em um ano com poucos feriados, é importante encontrar alternativas para o lazer. Neste sentido, o estudo mostra que 44% das pessoas enxergam a alternativa como uma boa relação entre qualidade e preço, fabricantes menos conhecidos", explica Sá.

Comprar produtos de marcas de varejistas como Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, Cencosud e a Daki, pode ajudar a economizar, já que produtos de marcas próprias podem ser até 20% mais baratos, com a mesma qualidade de uma marca líder.

Abuse da criatividade na hora de escolher sua fantasia

Carnaval é sinônimo de diversão, e para quem quer arrasar nas festas sem gastar muito, a criatividade é a chave. Com poucos acessórios, é possível transformar um look simples em uma fantasia incrível. Além disso, o segredo está em usar e abusar do glitter, que dá o toque mágico aos blocos de rua e matinês que ocorrem nessa época. Para se ter uma ideia, segundo uma pesquisa realizada pelo Serasa Experian, no ano passado, 45% dos brasileiros buscaram economizar na fantasia de carnaval. A tendência é que a prática se mantenha durante este ano. Por isso, é importante abusar da criatividade e utilizar materiais reciclados, roupas que você já tem ou produzir a própria fantasia.

Antes de ir pra rua, aposte no ‘esquenta’

Antes de se aventurar pelas ruas durante o Carnaval, uma estratégia inteligente é apostar no 'esquenta' em casa. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) referentes a 2023, o gasto médio com bebidas alcoólicas no ambiente doméstico é de aproximadamente R$30 por pessoa, contrastando com os R$80 em média desembolsados por indivíduo em bares e restaurantes. Portanto, organizar um momento de confraternização com os amigos em casa antes de partir para as festividades pode ser uma alternativa econômica e igualmente animada. Essa prática não apenas contribui para reduzir os custos, mas também possibilita um início mais tranquilo e descontraído antes da agitação típica das ruas durante o Carnaval.