Entidades dos setores de turismo e evento se reúnem em ato em defesa da Perse

Entidades dos setores de turismo e evento se reúnem em ato em defesa da PerseReprodução Instagram

Publicado 07/02/2024 20:23

Brasília - Entidades dos setores de turismo e eventos se reuniram nesta quarta-feira (7), em Brasília, em um ato pela defesa da manutenção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado para ajudar as empresas em razão da pandemia da covid-19 e prorrogado no ano passado. A iniciativa isenta o setor de eventos de alguns impostos e reduz a alíquota de outros.

Durante a cerimônia, os representantes divulgaram um manifesto para destacar a importância dos setores para a economia do país. O documento foi assinado por 305 parlamentares. Também participaram do evento mais de 800 trabalhadores do setor.

Segundo o movimento Vamos com Eventos e Turismo, que organizou o manifesto, somente em 2023 foram criados 234.555 novos empregos pelo segmento. "O setor de turismo e eventos teve a maior perda de empregos na pandemia e o maior crescimento em 2023, mas ainda está atrás da média da economia", diz um dos infográficos divulgados.

