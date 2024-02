Quem não pagou a primeira parcela do IPVA ainda pode regularizar o débito - Torsten Dettlaff/Pexels

Publicado 09/02/2024 12:06

Os proprietários de cerca de 1,3 milhão de veículos pagaram a primeira parcela ou a cota única do IPVA 2024, cujo prazo terminou no dia 2, de acordo com o final da placa. Como a frota total sobre a qual o imposto incide no Estado é de, aproximadamente, 3,4 milhões de veículos, há 2,1 milhões com o tributo em atraso.

Quem perdeu o prazo ainda tem como se regularizar na Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-RJ). A dívida pode ser quitada à vista ou em três cotas, com multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros, que incidem apenas sobre as parcelas já vencidas.

O contribuinte pode consultar os valores em atraso e obter a Guia de Regularização de Débitos (GRD) por meio do link do Banco Bradesco disponível no Portal do IPVA da Sefaz-RJ , bastando informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e o CPF ou CNPJ.

A GRD é a única maneira de pagar corretamente o imposto. A Fazenda não aceita pagamentos por Pix. Ao imprimir a guia, o dono de veículo deve estar atento a algumas informações que comprovam a autenticidade do documento, como o cedente (SEFAZ/RJ-IPVA) e o CNPJ (42.498.675/0001-52).

Até agora, o IPVA 2024 gerou uma arrecadação de R$ 1,6 bilhão. Por lei, metade da receita do imposto é repassada aos 92 municípios fluminenses, conforme a cidade de emplacamento do veículo. O calendário da segunda parcela começa no próximo dia 21.

No Portal do IPVA, o contribuinte também tem acesso a serviços como o de Consulta Pública de Pagamentos que oferece informações mais precisas sobre débitos, além da assistente virtual que responde a dúvidas mais frequentes sobre o imposto. Outra opção de atendimento são os telefones (21) 2334-2620, 2334-2629 e 2334-4637, disponíveis das 9h às 16h, e o e-mail ipva.atendimento@fazenda.rj.gov.br.