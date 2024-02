Motoristas do aplicativo 99 podem aderir à campanha Taxa Zero no Carnaval - 99/Divulgação

Publicado 09/02/2024 17:45

Com a chegada do Carnaval, a 99 anuncia uma ação promocional de taxa zero para seus motoristas. A nova campanha potencializa os ganhos durante este período festivo em diversas cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, a iniciativa estará disponível em dois períodos: no sábado, 10, das 18h às 21h; e no domingo, 11, também das 18h às 21h.

Todos os motoristas regulares e ativos — que tenham realizado ao menos uma corrida nos últimos 30 dias — são elegíveis para esta campanha de Carnaval. A 99 também mantém seu apoio aos motoristas parceiros através de políticas contínuas, como a Tarifa Fixa de 19,99%. Implementada desde 2022, esta política estabelece uma taxa máxima semanal de 19,99% para condutores que realizam pelo menos 10 corridas na semana pela plataforma.