O cartão Meu INSS+ concede aos beneficiários descontos em farmácias, shows, cinemas e serviços - INSS/Divulgação

O cartão Meu INSS+ concede aos beneficiários descontos em farmácias, shows, cinemas e serviçosINSS/Divulgação

Publicado 09/02/2024 16:58

Os bancos PAN e Itaú entraram no rol de instituições que oferecem descontos em serviços para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelo cartão virtual Meu INSS+. Agora o "clube de vantagens" conta com os seguintes parceiros: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Mercantil, Banco Pan e Itaú.

Os beneficiários do INSS podem acessar o cartão virtual por meio do site Meu INSS ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível na loja de aplicativos para celulares (Android e iOS). Até quinta-feira, 8, foram realizados 19.055.689 de acessos, com 1.150.225 de carteiras geradas e 517.397 downloads de PDF.

O cartão Meu INSS+ concede aos beneficiários descontos em farmácias, shows, cinemas, serviços, telemedicina, seguros, viagens, entre outros. Para isso, basta acessar o aplicativo ou site Meu INSS e clicar no ícone “carteira do beneficiário”.

No endereço também é possível baixar no celular a carteira virtual do beneficiário, que serve como comprovante de vínculo do aposentado ou pensionista com o INSS.

Links dos bancos parceiros

Como emitir a carteira do beneficiário

- Acesse o aplicativo Meu INSS (disponível para iOS e Android);

- Clique no item "carteira do beneficiário";

- Selecione uma foto para a carteira do beneficiário;

- Clique no quadrado informando que está "ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code", e em seguida, clique em "continuar";

- A carteira do beneficiário ficará disponível;

- Nos próximos acessos, a carteirinha vai estar acessível, basta clicar em "carteira do beneficiário".