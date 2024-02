Fachada do prédio da Receita Federal - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/02/2024 17:47

Rio - As mercadorias e veículos abandonados ou apreendidos pela alfândega da Receita Federal do Porto de Santos (SP) vão ser leiloadas no dia 29 de fevereiro. Entre os itens que podem ser arrematados, estão carros usados, pedalinho, peças e acessórios para veículos, celulares, câmeras, notebooks, fones de ouvido, smartwatches, entre outros.

Como destaques estão a opção de comprar smartphones a partir de R$ 450 ou uma uma caminhonete Fiat Doblô Cargo ano 2005/2006 a partir de R$ 13 mil.

fotogaleria

As propostas de valor para o leilão devem ser feitas no Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) , das 8h do dia 21 de fevereiro até as 21h do dia 28 de fevereiro. Já o início do leilão está previsto para começar às 9h do dia 29 de fevereiro.

Podem fazer ofertas tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. No caso de pessoa física é preciso ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada, ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF) e ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal. Já a Pessoa Jurídica precisa ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ).

Veja a lista de itens disponíveis:

- Bolsas;

- Mochilas;



- Pochetes;

- Carteiras;



- Peças e acessórios variados para veículos;



- Acessórios para smartphones;



- Smartphones;



- Smartwatches (relógios inteligentes);



- Telescópios;



- Câmeras;



- Fones de ouvido com fio;



- Fones de ouvido conectados por bluetooth;



- Escovas de carvão;



- Liquidificadores;



- Tapetes;



- Aspiradores de pó;



- Utensílios domésticos;



- Pedras de mármore;



- Máquinas de waffle;



- Skate elétrico;



- Lâmpadas;



- Vasos e outros itens decorativos;



- Cortes de tecido;



- Jaquetas;



- Calças;



- Bermudas;



- Sapatos;



- Carros;



- Notebooks;



- Tablets;



- Caminhão;



- Componentes eletrônicos para impressoras;



- Peças e itens médico-hospitalares;



- Peças e acessórios para bicicletas;



- Artigos esportivos;



- Perfumes;



- Bicicleta;



- Peças e acessórios para video-games;



- Cabides;



- Patinete elétrico;



- Discos de vinil;



- Óculos;



- CDs e DVDs;



- Brinquedos;



- Pedalinho;



- Motosserra;



- Lanternas;



- Talheres;



- Cabine de sauna;



- Máquina de embalagem para alimentos;



- Geladeiras e freezers portáteis;



- Pranchas de surf;



- Traje transformer com luz de led;



- Barraca de teto para automóveis;



- Produtos químicos;