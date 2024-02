Estado do Rio registra mais de 274 mil inscritos no Concurso Público Nacional Unificado - Divulgação

Publicado 15/02/2024 20:28

O Estado do Rio de Janeiro registrou 274.160 mil inscritos no Concurso Nacional Público Unificado (CNPU), De acordo com informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Foram mais de 2,65 milhões de inscritos em todo o país.

Para garantir a participação no certame, os inscritos devem efetivar o pagamento da taxa de inscrição, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), até esta sexta-feira (16). As taxas são de R$ 90 para cargos de nível superior e de R$ 60 para cargos de nível médio. O CNPU oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. As provas ocorrerão em 220 cidades no dia 5 de maio.



No Rio de Janeiro, o Concurso Unificado terá 11 cidades de prova, sendo elas, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João do Meriti e Volta Redonda.



Além dos cargos com lotação em diferentes regiões do Brasil, os editais preveem vagas para atuação no Estado do Rio de Janeiro, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), entre outros. As oportunidades no Rio de Janeiro incluem vagas para médico, psicólogo, arquivista, bibliotecário, contador, antropólogo, assistente social, economista, engenheiro especialista em ciência e tecnologia, analista em reforma agrária, entre outras carreiras.



O CPNU permite a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com o pagamento de uma única taxa de inscrição. Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, com base na nota alcançada.



A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará no dia 5 de agosto.