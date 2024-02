Inscrições no Programa Jovem Aprendiz da Foresea vão até domingo - Foresea/Divulgação

Publicado 15/02/2024 16:11

O prazo de inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Foresea, empresa do setor de perfuração offshore, se encerra no domingo, 18. Além das 38 vagas para atuação em Macaé, o programa terá mais duas oprtunidades para o escritório no Rio de Janeiro. Podem participar jovens entre 18 e 21 anos, que desejem atuar em apoio às diversas áreas administrativas da companhia.



Os candidatos devem residir em Macaé ou Rio de Janeiro, possuir Ensino Médio completo e espírito de equipe. O programa tem duração máxima de dois anos. Quem for selecionado passará por um treinamento inicial de 800 horas na Firjan, com foco em processos administrativos, e depois terá uma jornada de trabalho de quatro horas diárias nos escritórios da Foresea em Macaé e no Rio.



O processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz também está aberto a PCDs e será composto por entrevistas e dinâmicas, com atenção à diversidade e questões sociais. Os benefícios oferecidos contemplam salário compatível com o mercado, seguro de vida, vale-alimentação e/ou vale-refeição, plano de saúde e odontológico, gympass auxílio transporte e flex office.