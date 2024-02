Ministro da Economia, Fernando Haddad - Lula Marques/ Agência Brasil

Ministro da Economia, Fernando HaddadLula Marques/ Agência Brasil

Publicado 16/02/2024 12:58 | Atualizado 16/02/2024 12:58

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao sair de r eunião com dirigentes de bancos na sede da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo, disse nesta sexta-feira, 16 , que foi à entidade pedir apoio do setor para acelerar a tramitação de projetos que visam melhorar o ambiente de crédito, que já estão no Congresso. Segundo o ministro, os projetos não são novos, mas são primordiais para o ambiente de crédito no Brasil, especialmente num momento em que os ventos externos têm mudado com frequência.