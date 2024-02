Oportunidades são para o Ensino Médio e Superior, com e sem experiencia. - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 16/02/2024 10:55 | Atualizado 16/02/2024 11:10

Rio - O Instituto Rede Incluir oferece 80 vagas para profissionais com deficiência (PcDs) e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para o Ensino Médio e Superior, com e sem experiência.

As oportunidades são para trabalhar nas cidades de Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Macaé, Realengo, São Pedro da Aldeia, Teresópolis, Piraí, Campo Grande e Zona Norte do Rio.

Os candidatos interessados devem enviar o currículo junto com o laudo para o e-mail, recrutamento@redeincluir.com.br.

As vagas em destaques são para: Técnico de Manutenção, Auxiliar em Hidráulica, Auxiliar de Mecânica, Auxiliar de Elétrica, Encarregado de Frente De Loja, Operador de Loja (Estoque), Op de Loja (Mercearia), Enc. de Perecíveis, Ajudante de Cozinha, Op. de Caixa, Op. de Perecíveis, Aj. de Açougue, Operador de Loja - Mercearia -, Operador de Perecíveis, Operador de Prevenção De Perdas, Operador de Estacionamento, Operador de Empilhadeira, Manobrista, Auxiliar de Logística, Motorista de Bitrem, Motorista de Distribuição, Motorista de Van, Motorista, Auxiliar Administrativo, Assistente de Logística, Auxiliar de Serviços Gerais, Maqueiro, Enfermeiro e Técnico em Enfermagem.