Ministro da Fazenda, Fernando HaddadValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 16/02/2024 17:33

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encerrou perto do fim da tarde desta sexta-feira, 16, a agenda de compromissos públicos do dia. Pela manhã, Haddad visitou a sede da Febraban, a entidade que representa os bancos, para pedir apoio dos banqueiros a projetos que visam ampliar o acesso ao crédito.

Já durante a tarde, no gabinete da pasta na Avenida Paulista, o ministro recebeu, às 15 horas (de Brasília), executivos do setor de locação de veículos.

Participaram deste encontro Paulo Saab, presidente da Anav, entidade que representa o setor, e o CEO da Localiza, Bruno Lasansky.

A reunião teve como objetivo discutir os impactos da reforma tributária nas locadoras de automóveis.

Após as declarações, pela manhã, na saída da Febraban, o ministro não voltou a falar com a imprensa ao fim desse último compromisso do dia na capital paulista.