Formulário exige descrição das iniciativas que apoiem a contratação e promoção de mulheres - Reprodução: redes sociais

Publicado 19/02/2024 10:10

O prazo para que as empresas preencham e enviem o Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios do primeiro semestre de 2024, no Portal Emprega Brasil , do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), termina no próximo dia 29. O documento é obrigatório para organizações que tenham a partir de 100 funcionários.