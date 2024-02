Compre agora seus ingressos oficiais da Mega Millions para o próximo sorteio dessa sexta, 23 de fevereiro e tenha a chance de ganhar US$ 525 milhões! - Divulgação

Compre agora seus ingressos oficiais da Mega Millions para o próximo sorteio dessa sexta, 23 de fevereiro e tenha a chance de ganhar US$ 525 milhões!

Publicado 21/02/2024 09:32 | Atualizado 21/02/2024 09:33

O ano só começa depois do carnaval e a corrida pela Mega Millions também. A loteria americana sorteará nesta sexta $525 milhões de dólares, equivalentes a mais de R$2,5 bilhões, depois de acumular 18 vezes. Esse prêmio évezes maior que o valor atual da Mega Sena, oda última Mega da Virada e o bilhete mínimo custa apenas R$25.

Como jogar no prêmio de R$ 2,5 bilhões

1. Mega Millions na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional.2., os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio.3.Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

O que acontecerá se você ganhar?

Se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter arcará com todas as despesas da viagem para que você possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA, sem se preocupar com nada!