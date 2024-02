Secretaria de Defesa do Consumidor lança novo canal de atendimento ao cidadão fluminense - Pixabay

Publicado 21/02/2024 20:23

Rio - A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor abre nesta semana um novo canal com o cidadão fluminense, o 0800-2020143. O número já está disponível para receber reclamações e informações de consumidores.

Criada com a finalidade de colaborar com a política estadual de garantia dos direitos do consumidor, a Secretaria desenvolve atividades, planos, programas e projetos relacionados à Política Nacional de Relações de Consumo.

Com base no Código de Defesa do Consumidor, a Secretaria estabelece diretrizes e busca de forma permanente a orientação técnica e legal e a padronização do atendimento ao consumidor no estado do Rio de Janeiro.

"O Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de ordem pública e interesse social. Os canais da Secretaria estão abertos a todo cidadão que precisar de apoio nas relações de consumo. A expectativa é que o 0800 traga informações e apoio", defendeu o secretário de estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.