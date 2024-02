Drogaria abre 120 vagas de emprego para o estado do Rio - Divulgação

Publicado 21/02/2024 17:14

Rio - A Drogaria Venancio está recrutando novos colaboradores para preencher mais de 120 vagas de emprego. Estão abertas oportunidades para farmacêutico, atendente de loja, operador de caixa, fiscal de loja, conferente, auxiliar de serviços gerais e balconista de medicamentos. As vagas são para os municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Angra dos Reis.Para ver todas as oportunidades e se inscrever, basta acessar o site da companhia . As vagas são atualizadas semanalmente também na página da empresa no Linkedin.Entre os benefícios oferecidos pela Drogaria Venancio estão convênios com instituições de ensino, assistência médica e odontológica, vale transporte, auxílio alimentação, benefícios SESC, entre outros.Confira algumas oportunidades:Cargo VagasAtendente: 15Auxiliar de Serviços Gerais: 11Balconista de Medicamentos: 20