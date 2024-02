Candidatos podem se candidatar a uma vaga de emprego fazendo o cadastro no site do Grupo GR - Reprodução

Candidatos podem se candidatar a uma vaga de emprego fazendo o cadastro no site do Grupo GRReprodução

Publicado 20/02/2024 12:03 | Atualizado 20/02/2024 12:41

O Grupo GR está selecionando candidatos para quatro vagas na capital para as funções de vigilante (2), porteiro e supervisor. Em Macaé, também há oportunidade para porteiro. Os contratados receberão salário e benefícios compatíveis com o mercado.

A empresa oferece treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional. As informações sobre vagas e orientações para os candidatos se inscreverem aos processos seletivos estão n o site oficial do Grupo GR , no ícone Trabalhe Conosco.