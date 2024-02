Inscrições para o Provão do Ceja estão abertas até o dia 3 de maio - Reprodução/Internet

Inscrições para o Provão do Ceja estão abertas até o dia 3 de maioReprodução/Internet

Publicado 19/02/2024 12:08

A inscrição para o Exame Estadual de Certificação da Rede Ceja 2024 está aberta até 3 de maio. O Provão do Ceja é destinado a jovens e adultos que não concluíram seus estudos, desde que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos para o Ensino Médio, até o último dia de inscrição para os exames. São mais de 29 mil vagas ofertadas. As provas serão aplicadas nos dias 25 e 26 de maio.

Para participar, o candidato deve estar matriculado em uma das 59 escolas da Rede Ceja, que integram a rede estadual de ensino administradas pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. A inscrição é gratuita e poderá ser realizada na secretaria, de segunda a quinta, das 13h às 19h. Cada unidade oferece individualmente 500 vagas aos estudantes.

Para obter o certificado, o estudante deverá passar na prova, que será aplicada por área de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa); Ciência da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química); Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Matemática e suas Tecnologias (Matemática).