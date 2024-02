Cursos no formato on-line oferecidos pelo Sebrae são gratuitos - Sebare/Divulgação

Publicado 19/02/2024 11:47

Micro e pequenas indústrias que desejam estar preparadas para atuar em um mercado cada vez mais competitivo podem contar com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A instituição oferece diversos cursos on-line focados no aprimoramento da gestão dos empreendimentos.



O objetivo do Sebrae é investir em educação para criar uma conexão entre setores econômicos, entre eles, a indústria. Vale destacar que a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em seu Mapa Estratégico, defende a importância da capacitação como ferramenta para implementar melhores técnicas de gestão, tecnologias da indústria 4.0 e inovação nas empresas industriais.

A plataforma é dividida de acordo com o “momento empreendedor” em que o usuário se encontra. Sebrae Comece, para aqueles que estão prontos para tirar uma ideia do papel; Sebrae Seja, para empreendedores que estão focados no crescimento pessoal; Sebrae Faça, destinado a cursos de implementação de ferramentas; e Sebrae Alcance, para negócios que estão prontos para dar o próximo passo em metas e estratégias.



De acordo com o Sebrae, embora possuam conhecimento sobre o produto ou serviço que oferecem, os empresários precisam identificar suas principais fragilidades e buscar qualificação.

Confira os cursos oferecidos:





Controle de gastos na indústria



Sobre: Aprenda a tomar decisões; identifique gastos e componentes de preços para sua produção; faça cálculos como despesas fixas e variáveis, valor hora/custo da matéria-prima utilizada em seu negócio.



Formato: on-line.



Duração: 24 horas.



Prazo para conclusão: 30 dias.





ESG para pequenas empresas



Sobre: Transforme seu negócio com práticas ESG, potencializando impactos positivos, minimizando impactos negativos e equacionando prejuízos já provocados na sociedade.



Formato: on-line



Duração: 15 horas



Prazo para conclusão: 30 dias





Exportação: seu negócio cruzando fronteiras



Sobre: Formas e procedimentos de exportação são apresentados para adequação da empresa de micro ou pequeno porte às exigências do mercado internacional.



Formato: on-line.



Duração: 3 horas.



Prazo para conclusão: 15 dias.





Controle da movimentação financeira



Sobre: Aprenda a fazer a gestão financeira do seu negócio e conceitos como pró-labore, controle de caixa, diferenças entre contas pessoais e da empresa.



Formato: on-line.



Duração: 2 horas.



Prazo para conclusão: 15 dias.





Como criar um modelo de negócio de impacto socioambiental



Sobre: Composto por 10 cursos, este material busca oferecer noções da administração socioambiental. Os temas são variados, como marketing, finanças e sustentabilidade.



Formato: on-line.



Duração: 24 horas.



Prazo para conclusão: 30 dias.





Mantendo o estoque em dia



Sobre: O que é estoque? Por que controlá-lo? Neste curso, além de aprender a manter seus produtos codificados e organizados, conheça sistemas que podem ajudar na criação de inventários e técnicas de controle de mercadorias.



Formato: on-line.



Duração: 3 horas.



Prazo para conclusão: 15 dias.





Gestão estratégica para comércio eletrônico



Sobre: A transformação digital aplicada em seu negócio! Entenda a legislação e processos de um e-commerce e práticas de gestão.



Formato: on-line.



Duração: 3 horas.



Prazo para conclusão: 15 dias.