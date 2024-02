No Rio de Janeiro, a taxa passou de 10,9% para 10,0% - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 18/02/2024 05:00

De acordo com o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Brasil criou 1.483.598 vagas de empregos com carteira assinada em 2023. Para aqueles que desejam retornar ao mercado de trabalho ou procuram a primeira oportunidade profissional, o Rio de Janeiro também apresenta um cenário otimista. No ano passado, o Estado registrou a menor taxa de desemprego em seis anos, segundo dados do IBGE. Para 2024, a perspectiva continua promissora, apontam economistas, principalmente nas áreas de venda e informática.

Segundo Hulisses Dias, especialista em finanças, os setores que mais tendem a gerar oportunidades de trabalho ao longo de 2024 no estado fluminense são: varejo, tecnologia e saúde. “Com a constante transformação digital das empresas e o uso de inteligência artificial ganhando tração, a busca por desenvolvedores de software, programadores e analistas de dados aumenta, gerando oportunidades para quem se especializou na área”, afirma Dias.

Dias também projeta uma retomada no consumo em 2024, impulsionada pela inflação parcialmente controlada e juros mais baixos o que, segundo ele, deve resultar na expansão do quadro de vendedores nas lojas.

Com a crescente oferta de vagas, o setor de vendas se torna atrativo para os que buscam emprego. A corretora de seguros, Nicole Gomes, de 23 anos, explica que a área possui vantagens e desvantagens. “Para mim, a comissão é a melhor parte. Quando eu estou negociando com o cliente e consigo a venda, sei que vou ter um aumento na comissão, e isso é muito bom. Mas, por outro lado, também tem meses ruins, quando não consigo vender o suficiente”, pontua.

As projeções feitas por Dias aparecem no levantamento realizado pelo Catho, site brasileiro de classificados de emprego, para O Dia. As áreas no Estado com maior número de vagas na plataforma são: Administração comercial (11.938), Comercial/Vendas (10.269), Internet/E-commerce (9.310), Informática/TI (9.160), Financeira/Administrativa (5.646), Administrativo/Operacional (4.280), Logística/Suprimento (3.977), Administrativa (3.328), Transportes (3.176) e Automação Industrial/Comercial (2.969).

Outro levantamento feito pelo site InfoJobs, também para O Dia, confirma o panorama. No site, o setor com o maior número de vagas é o Comercial/Vendas (2.055), seguido por Alimentação/Gastronomia (760) e Administração (525). Em seguida, estão: Contábil/Finanças/Economia (446), Informática/TI/Telecomunicações (430), Construção/Manutenção (428), Industrial/Produção/Fábrica (331), Logística (305), Serviços Gerais (288) e Recursos Humanos (276).

Diante do cenário positivo, quem busca emprego precisa ficar atento. Luã Queiroz, analista de comunicação e marketing do Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet), explica como ter um currículo eficiente. “É necessário destacar as informações relevantes na primeira página, como as informações pessoais, formação acadêmica, experiência profissional e habilidades relevantes para a vaga”.

O especialista também diz que é preciso ser objetivo e usar frases curtas com palavras-chave do segmento, além de escrever realizações e resultados alcançados ao longo da carreira. Usar um layout limpo e de fácil leitura, e personalizar o currículo para cada vaga também são diferenciais.

Queiroz destaca que há habilidades essenciais para todos os candidatos, independentemente da área de atuação, como: "boa formação, habilidades de comunicação, capacidade de adaptação, trabalho em equipe e iniciativa". De acordo com ele, ter essas características “irá ajudar o candidato a se destacar em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo”.

Dicas para quem quer voltar ao mercado de trabalho

Para aqueles que desejam retornar ao mercado após um período de pausa, é essencial atualizar as habilidades profissionais. “Seja por meio de cursos, workshops, ou mesmo retomando os estudos, é importante atualizar as habilidades e conhecimentos”, afirma Queiroz.

O analista também pontua a importância de renovar o currículo. “É fundamental revisar e atualizar o currículo, destacando experiências anteriores relevantes e mostrando disposição para aprender e se adaptar a novas realidades.”

Outra dica valiosa, de acordo com Queiroz, é investir em montar uma rede de contatos. Para isso, explica, é necessário “manter contato com antigos colegas de trabalho e participar de eventos da área”.

Dicas para quem busca o primeiro emprego

Queiroz também dá dicas aos recém-formados que estão entrando no mercado. “Para quem está em busca do primeiro emprego, é essencial destacar habilidades como proatividade, capacidade de aprendizado rápido e disposição para trabalhar em equipe”, destaca. O analista enfatiza ainda a importância de demonstrar interesse pela área de atuação, seja por meio de cursos extracurriculares, participação em eventos da área ou voluntariado.

Oportunidades de estágio, programas de aprendizagem ou trainee, segundo ele, também são ótimas portas de entrada para o mercado de trabalho.

Sites para encontrar vagas de emprego

Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab): https://www.trabalho.rj.gov.br/

* Matéria da estagiária Alexia Gomes, sob a supervisão de Marlucio Luna