O setor respondeu por 43,4% dos embarques totais do país no último mês - Wenderson Araujo/CNA

Publicado 22/02/2024 11:34

As receitas com exportações de produtos agropecuários alcançaram US$ 11,72 bilhões em janeiro, informou o Ministério da Agricultura nesta quarta-feira, 21. O valor, recorde para o mês, é 14,8% superior ao obtido em igual período de 2023. O setor respondeu por 43,4% dos embarques totais do país no último mês.

Em nota, a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais da pasta atribui o resultado recorde ao aumento de 21,8% do volume exportado, sobretudo de grãos (+19,7%) e de açúcar (+58,1%), que compensou o recuo anual de 5,8% no índice de preços dos produtos exportados. Em janeiro, os cinco principais setores exportadores do agronegócio foram complexo soja (21,4% do total em valor exportado), complexo sucroalcooleiro (15,7%), carnes (15,4%), cereais, farinhas e preparações (12,5%) e produtos florestais (10,7%). Juntos, esses setores responderam por 75,6% das exportações do agronegócio no mês.

A China seguiu como o principal destino das vendas externas dos produtos agropecuários do País, com US$ 61,5 bilhões exportados (alta anual de 2,7%), respondendo por 36,4% do total embarcado pelo País. Em seguida vem os Estados Unidos, com US$ 10,04 bilhões.