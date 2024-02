Atendentes fazem a tradução em Libras para a equipe do Serasa e orientam o consumidor - Divulgação

Publicado 22/02/2024 17:10

A Serasa, um dos canais de negociação do Desenrola Brasil, oferece atendimento dedicado para usuários com deficiência auditiva, com tradução simultânea em libras. Dessa forma, os consumidores que se comunicam pela língua brasileira de sinais podem tirar suas dúvidas sobre a iniciativa governamental por meio de videochamada.Essa alternativa especial faz parte de serviço oferecido pelo time de atendimento da Serasa, com base em Blumenau (SC) e que atende consumidores de todo o Brasil. Ao todo, cerca de 300 agentes estão dedicados a todos os canais de atendimentos digitais e por canal de voz. Em funcionamento desde o fim do ano passado, agora os usuários com qualquer grau de perda auditiva também podem receber informações por esta central.A chamada de vídeo é iniciada pelo usuário no site da Serasa, que será atendido por um intérprete de libras. Em contato direto com um agente da empresa, o atendente faz a tradução simultânea da conversa, transmitindo em língua de sinais as informações solicitadas pelo consumidor.Além de informações sobre o Desenrola Brasil, o atendimento em libras passa a funcionar também como um canal de orientação sobre os demais serviços da Serasa, como renegociação de dívidas, pontuação de crédito, segurança de dados e outras informações relacionadas às finanças pessoais.O programa do Governo Federal pode ser acessado pelo site da Serasa desde o último dia 15, quando foi implementada a integração entre as duas plataformas. Com isso, os usuários logados no site da Serasa já conseguem ver se têm oferta do Desenrola e ser redirecionados para o www.desenrola.gov.br , no qual é possível consultar as dívidas e fazer os pagamentos nas condições do programa, sem necessidade de um outro login.Para a tradução simultânea por videochamada, o time de atendimento da Serasa conta com a parceria do ICOM, Plataforma de Atendimento em Língua de Sinais sediada em São Paulo. Os intérpretes do ICOM são habilitados para fazer o contato entre consumidores com surdez e centrais de atendimento de inúmeras empresas públicas e privadas.- Acesse o canal de ajuda ao consumidor da Serasa em serasa.com.br.