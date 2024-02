Inscrições para o pré-vestibular social vão até 1º de março - Divulgação

Inscrições para o pré-vestibular social vão até 1º de marçoDivulgação

Publicado 22/02/2024 16:09

O Colégio e Curso AZ abre inscrições para o Apis, seu pré-vestibular social que tem unidades na Tijuca e na Barra. Ao todo são 80 vagas, divididas entre os dois bairros. Destas, dez são destinadas para ex-alunos do curso. Para participar, os interessados precisam estar dentro do perfil de cotas do Sisu e da Uerj, e devem comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio.

O Apis também solicita um texto de próprio punho dos candidatos sobre a trajetória e o perfil acadêmico de cada um deles, a fim de conhecer mais sobre os futuros alunos. Não há limite de linhas e o gênero textual é livre. As aulas são oferecidas de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 20h30, e têm como foco as provas do Enem e da Uerj.



“Criamos o Apis em 2016 com o objetivo de oferecer aulas para jovens e adultos que desejam passar para o vestibular. Todos os nossos professores são voluntários e acreditam no poder transformador da educação”, explica a professora Barbara Lima, coordenadora pedagógica do projeto.



O resultado sai em 11 de março, e o curso começa no dia 18. As aulas na Tijuca serão realizadas na Rua Campos Salles 135. Já as da Barra acontecerão na Avenida das Américas 4201, bem próximo à estação de BRT Barra Shopping.